Спортивный директор «Черноморца» рассказал, какие средства нужны клубу для существовать в ФНЛ

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал, какие средства нужны клубу, чтобы существовать в ФНЛ.

«Клуб был бюджетным — средства ограничены, существовал потолок зарплат. Бюджет был примерно 50-60 млн рублей, которые выделяла администрация. Чтобы играть в той же ФНЛ — нужно 200-400 млн. Таких денег не давали. Но потом пришел спонсор — Сергей Шишкарев», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что недавно новороссийский клуб спустя 10 лет вернулся в Первую лигу.