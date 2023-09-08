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Спортивный директор «Черноморца» рассказал, какие средства нужны клубу для существовать в ФНЛ

Недавно новороссийский клуб вернулся в Первую лигу.
08 сентября 2023 10:01
автор: Степан Шереметьев

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут рассказал, какие средства нужны клубу, чтобы существовать в ФНЛ.

«Клуб был бюджетным — средства ограничены, существовал потолок зарплат. Бюджет был примерно 50-60 млн рублей, которые выделяла администрация. Чтобы играть в той же ФНЛ — нужно 200-400 млн. Таких денег не давали. Но потом пришел спонсор — Сергей Шишкарев», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что недавно новороссийский клуб спустя 10 лет вернулся в Первую лигу.

источник: Sport24.ru
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