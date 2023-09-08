Агент Алексея Миранчука заявил, что он останется в «Аталанте»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о карьерном будущем клиента.

«Леша активно включился в подготовительную работу. У него не было полноценной предсезонной подготовки, сейчас будет наверстывать. Он остается в «Аталанте», здесь без вариантов. Этим летом он точно никуда не переходит. Кто знает, может быть, он сейчас выстрелит и будет играть за команду постоянно», - приводит «РБ-Спорт» слова агента.

Контракт футболиста действует до июня 2024 года, но Алексей Миранчук ни разу не попадал в заявку команды на матчи текущего сезона. Россиянином интересовались клубы из чемпионата Турции.