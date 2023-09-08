Ярошик рассказал, было ли на него давление в Чехии из-за работы в России

Экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, испытывал ли он давление из Чехии из-за решения работать в России.

«Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку соцсетях. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», — приводит слова тренера «СЭ».

Напомним, что чешский специалист руководил командой с 22 июня 2023 года. В семи матчах «Оренбург» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.