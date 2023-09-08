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«Реал» готов отпустить Рауля на пост главного тренера «Вильярреала»

Специалист может возглавить клуб Ла Лиги.
«Реал» готов отпустить Рауля на пост главного тренера «Вильярреала»
08 сентября 2023 10:33
автор: Денис Владимиров
автор фото: ФК "Реал" (Мадрид)

Мадридский «Реал» готов отпустить возглавляющего молодёжную команду Рауля Гонсалеса в «Вильярреал». Об сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 8 сентября состоится встреча сторон, в рамках которой будет принято окончательное решение по будущему Рауля.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Вильярреала», руководство которого 5 сентября отправило в отставку Кике Сетьена.

Рауль работает в структуре «Реала» с 2018 года. Во время игровой карьеры он выступал за мадридский клуб. В составе столичной команды он провёл 741 матч и забил 323 мяча.

источник: «Советский спорт»
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