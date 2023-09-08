Неймар сравнил уровни чемпионатов Франции и Саудовской Аравии

Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар сравнил уровни чемпионатов Саудовской Аравии и Франции.

«Учитывая пришедших сюда футболистов, я не знаю, что лучше, чемпионат Саудовской Аравии или Лига 1. Я хочу выигрывать титулы с «Аль-Хилялем», – цитирует Неймара Mundo Deportivo.

В августе Неймар перешел из французского «ПСЖ» в саудовский «Аль‑Хиляль». Неймар выступал за парижан с 2017 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за клуб 29 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.