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Крэйг Берли: Холанд должен получить «Золотой мяч», но журналисты проголосуют за Месси

Мнение экс-игрока «Челси».
08 сентября 2023 10:51
автор: Виталий Овсянников

Шотландский экс-футболист Крэйг Берли, ранее выступавший за «Челси», поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

«Эрлинг Холанд? Более 50 голов, титул АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов. Холанд должен выиграть эту награду. Но я знаю, что за Месси будет голосовать много ручных журналистов. Общая картина заключается в том, что Эрлинг Холанд добился всего за короткий период времени», — цитирует Берли Manchester Evening News.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является Карим Бензема.

источник: Manchester Evening News
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