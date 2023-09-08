Крэйг Берли: Холанд должен получить «Золотой мяч», но журналисты проголосуют за Месси

Шотландский экс-футболист Крэйг Берли, ранее выступавший за «Челси», поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

«Эрлинг Холанд? Более 50 голов, титул АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов. Холанд должен выиграть эту награду. Но я знаю, что за Месси будет голосовать много ручных журналистов. Общая картина заключается в том, что Эрлинг Холанд добился всего за короткий период времени», — цитирует Берли Manchester Evening News.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является Карим Бензема.