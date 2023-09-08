Асхабадзе: Ташуев – опытный тренер, результаты «Ахмата» в прошлом сезоне говорят сами за себя

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Сергея Ташуева на должность главного тренера.

«Ташуев — опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет. Результаты «Ахмата» в прошлом сезоне говорят сами за себя», — приводит слова Асхабадзе «Чемпионат».

5 сентября руководство «Факела» отправило в отставку с поста главного тренера Вадима Евссева. 8 сентября воронежцы объявили о подписании контракта с Ташуевым.

До назначения в «Факел» Ташуев работал с грозненским «Ахматом». В прошлом сезоне команда под его руководством заняла пятое место, что является её лучшим результатом за время выступлений в РПЛ.