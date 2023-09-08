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Роман Пилипчук: в чемпионском «Спартаке» игроки были лучше, чем сейчас

Мнение экс-тренера красно-белых.
08 сентября 2023 11:20
автор: Виталий Овсянников

Экс-тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук сравнил чемпионский состав красно-белых в 2017 году с текущей версией команды.

«Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» всё-таки игроки были качественнее», — заявил Роман Пилипчук в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 56-летний российский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год в качестве помощника Массимо Карреры.

источник: Чемпионат.com
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