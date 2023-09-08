ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сборная Испании прилетела в Грузию на матч отбора Евро-2024 без бутс и перчаток

Испанцы потеряли экипировку.
08 сентября 2023 11:31
автор: Денис Владимиров

Сборная Испании прилетела в Тбилиси на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с национальной командой Грузии без бутс и вратарских перчаток, сообщает Relevo.

По данным источника, чемодан с соответствующей экипировкой был утерян. Отмечается, что испанские футболисты в рамках подготовки к игре большую часть времени занимаются физподготовкой, а на тренировки в поле выходят в обуви, предназначенной для работы в зале.

Матч между сборными Испании и Грузии состоится 8 сентября в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе и начнётся в 19:00 мск.

В настоящее время Испания занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, в активе команды три очка. Сборная Грузии с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

источник: Relevo
Александр Кокорин: в «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но на поле не выпускали
За два с половиной года в составе «фиалок» россиянин провёл на поле всего 140 минут.
08.09.2023 12:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Пятибратов считает, что Ташуев может быстро изменить ситуацию в «Факеле»
Воронежцы пока в зоне вылета.
08.09.2023 12:21
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Балтика» выпустила футболки с фото стычки Лазарева и Клаудиньо (фото)
«Балтика» выпустила футболки с фото стычки Лазарева и Клаудиньо (фото)
Инцидент произошел во время матча с «Зенитом» (1:0) в Кубке России.
08.09.2023 12:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Представитель Миранчука: Алексей — важный игрок для «Аталанты», его не хотят продавать
Российский полузащитник выступает за итальянский клуб с 2020 года.
08.09.2023 12:09
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Каррера прилетел в Москву для участия в матче памяти Ильи Цымбаларя
Итальянец вернулся в Россию.
08.09.2023 12:08
Футбол
автор: Денис Владимиров
Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией
Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией
Девушка вернула фамилию Шаталова.
08.09.2023 12:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Монтеса объяснил, почему защитник не перешел в «Динамо»
В итоге игрок перебрался в «Альмерию».
08.09.2023 11:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.