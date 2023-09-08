Сборная Испании прилетела в Грузию на матч отбора Евро-2024 без бутс и перчаток

Сборная Испании прилетела в Тбилиси на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с национальной командой Грузии без бутс и вратарских перчаток, сообщает Relevo.

По данным источника, чемодан с соответствующей экипировкой был утерян. Отмечается, что испанские футболисты в рамках подготовки к игре большую часть времени занимаются физподготовкой, а на тренировки в поле выходят в обуви, предназначенной для работы в зале.

Матч между сборными Испании и Грузии состоится 8 сентября в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе и начнётся в 19:00 мск.

В настоящее время Испания занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, в активе команды три очка. Сборная Грузии с четырьмя баллами располагается на второй строчке.