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Карпин объяснил слова о том, что Пиняев играет за «Локо» с травмой

«Нет дыма без огня».
08 сентября 2023 11:38
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин прокомментировал свои слова о том, что Сергей Пиняев выступает за московский «Локомотив» с травмой.

Российский специалист заявил, что он не утверждал это, а только допустил предложение. При этом он считает, что реакция железнодорожников на его слова только подтверждает, что Пиняев действительно выступает через боль, так как «нет дыма без огня».

«Если вы посмотрите интервью, там о нём было сказано со словами «допустим, может быть», потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и всё. Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», — цитирует Карпина издание ТАСС.

источник: ТАСС
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