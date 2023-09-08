ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Абаскаль положительно оценил перенос матча с «Сочи» в Москву

РФС поменял туры местами.
08 сентября 2023 11:41
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переносе матча 8-го тура РПЛ с «Сочи» на домашнюю арену красно-белых.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил обмен турами, согласно которому встреча 8-го тура пройдёт в Москве, а матч 24-го тура состоится в Сочи. Причиной данного решения стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе «Фишт», где принимает соперников сочинский клуб.

«Думаю, что перенос матча в Москву – положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола на благо зрителей. Думаю, что благодаря такому решению выиграет не только «Сочи», но и все остальные», – цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

После семи туров «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ девятое место, в активе команды 10 очков. «Сочи» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.

источник: ФК «Спартак»
Александр Кокорин: в «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но на поле не выпускали
За два с половиной года в составе «фиалок» россиянин провёл на поле всего 140 минут.
08.09.2023 12:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Пятибратов считает, что Ташуев может быстро изменить ситуацию в «Факеле»
Воронежцы пока в зоне вылета.
08.09.2023 12:21
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Балтика» выпустила футболки с фото стычки Лазарева и Клаудиньо (фото)
«Балтика» выпустила футболки с фото стычки Лазарева и Клаудиньо (фото)
Инцидент произошел во время матча с «Зенитом» (1:0) в Кубке России.
08.09.2023 12:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Представитель Миранчука: Алексей — важный игрок для «Аталанты», его не хотят продавать
Российский полузащитник выступает за итальянский клуб с 2020 года.
08.09.2023 12:09
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Каррера прилетел в Москву для участия в матче памяти Ильи Цымбаларя
Итальянец вернулся в Россию.
08.09.2023 12:08
Футбол
автор: Денис Владимиров
Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией
Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией
Девушка вернула фамилию Шаталова.
08.09.2023 12:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Монтеса объяснил, почему защитник не перешел в «Динамо»
В итоге игрок перебрался в «Альмерию».
08.09.2023 11:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.