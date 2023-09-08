Абаскаль положительно оценил перенос матча с «Сочи» в Москву

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о переносе матча 8-го тура РПЛ с «Сочи» на домашнюю арену красно-белых.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил обмен турами, согласно которому встреча 8-го тура пройдёт в Москве, а матч 24-го тура состоится в Сочи. Причиной данного решения стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе «Фишт», где принимает соперников сочинский клуб.

«Думаю, что перенос матча в Москву – положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола на благо зрителей. Думаю, что благодаря такому решению выиграет не только «Сочи», но и все остальные», – цитирует Абаскаля пресс-служба «Спартака».

После семи туров «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ девятое место, в активе команды 10 очков. «Сочи» с шестью баллами располагается на 12-й строчке.