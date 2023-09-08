«Урал» подписал контракт с белорусским полузащитником Малькевичем

Екатеринбургский «Урал» подписал контракт с белорусским полузащитником Владиславом Малькевичем. Об этом информирует пресс-служба клуба РПЛ.

О сроках и деталях соглашения не сообщается. Отмечается, что 23-летний футболист присоединиться к «Уралу» следующей неделе после матчей сборной Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

Малькевич – воспитанник борисовского БАТЭ. В нынешнем сезоне он провёл в составе команды 23 матча, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В активе футболиста 11 матчей и один гола за сборную Белоруссии.