Уэйн Руни может стать главным тренером «Бирмингема»

Сегодня, 8 сентября, издание The Telegraph сообщает о том, что ФК «Бирмингем», выступающий в английском чемпионшипе, может назначить Уэйна Руни по пост главного тренера клуба.

В текущем сезоне клуб не проиграл ни одного матча, и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионшипа. Однако владельцы команды хотят видеть на посту главного тренера более известную личность. На текущий момент наставником «Бирмингема» является Джон Юстас.

Что касается Уэйна Руни, то с середины 2022 года он возглавляет клуб МЛС «Ди Си Юнайтед».