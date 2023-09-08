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Уэйн Руни может стать главным тренером «Бирмингема»

На текущий момент он возглавляет «Ди Си Юнайтед».
Уэйн Руни может стать главным тренером «Бирмингема»
08 сентября 2023 11:51
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 8 сентября, издание The Telegraph сообщает о том, что ФК «Бирмингем», выступающий в английском чемпионшипе, может назначить Уэйна Руни по пост главного тренера клуба.

В текущем сезоне клуб не проиграл ни одного матча, и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионшипа. Однако владельцы команды хотят видеть на посту главного тренера более известную личность. На текущий момент наставником «Бирмингема» является Джон Юстас.

Что касается Уэйна Руни, то с середины 2022 года он возглавляет клуб МЛС «Ди Си Юнайтед».

источник: The Telegraph
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