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Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией

Девушка вернула фамилию Шаталова.
Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией
08 сентября 2023 12:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: Соцсети Марии Погребняк

Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и ряда других отечественных и зарубежных клубов Павел Погребняк официально развёлся с женой Марией.

«Суд 7 сентября удовлетворил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения. Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительства детей», - приводит агентство «Москва» слова пресс-секретаря Преображенского районного суда Алисы Спириной.

Пара была вместе со школы, а в браке - с 2014 года. У Павла и Марии трое сыновей, по слухам, причиной развода стали измены футболиста в период, пока его жена участвовала в ток-шоу на телевидении.

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