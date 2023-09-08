Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией

Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и ряда других отечественных и зарубежных клубов Павел Погребняк официально развёлся с женой Марией.
«Суд 7 сентября удовлетворил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения. Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительства детей», - приводит агентство «Москва» слова пресс-секретаря Преображенского районного суда Алисы Спириной.
Пара была вместе со школы, а в браке - с 2014 года. У Павла и Марии трое сыновей, по слухам, причиной развода стали измены футболиста в период, пока его жена участвовала в ток-шоу на телевидении.