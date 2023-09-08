ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Каррера прилетел в Москву для участия в матче памяти Ильи Цымбаларя

Итальянец вернулся в Россию.
08 сентября 2023 12:08
автор: Денис Владимиров

Олег Цымбаларь, сын бывшего полузащитника московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал, что экс-тренер красно-белых Массимо Каррера прилетел в Москву для участия в матче между ветеранами столичной команды и сборной мира.

«Массимо уже в Москве. Встретил его ночью, сейчас он отдыхает. У него отличное настроение! Он с нетерпением ждет завтрашнего дня, будет рад пообщаться с красно-белыми болельщиками», – приводит слова Цымбаларя «Спорт-Экспресс».

Матч легенд «Спартака» и сборной мира состоится 9 сентября. Он будет посвящён памяти Ильи Цымбаларя, который ушёл из жизни 28 декабря 2013 года.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые стали победителями Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне-2016/17.

Последней командой 59-летнего тренера стал «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Александр Кокорин: в «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но на поле не выпускали
За два с половиной года в составе «фиалок» россиянин провёл на поле всего 140 минут.
08.09.2023 12:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Пятибратов считает, что Ташуев может быстро изменить ситуацию в «Факеле»
Воронежцы пока в зоне вылета.
08.09.2023 12:21
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Балтика» выпустила футболки с фото стычки Лазарева и Клаудиньо (фото)
«Балтика» выпустила футболки с фото стычки Лазарева и Клаудиньо (фото)
Инцидент произошел во время матча с «Зенитом» (1:0) в Кубке России.
08.09.2023 12:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Представитель Миранчука: Алексей — важный игрок для «Аталанты», его не хотят продавать
Российский полузащитник выступает за итальянский клуб с 2020 года.
08.09.2023 12:09
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией
Экс-нападающий сборной России Погребняк развёлся с женой Марией
Девушка вернула фамилию Шаталова.
08.09.2023 12:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Монтеса объяснил, почему защитник не перешел в «Динамо»
В итоге игрок перебрался в «Альмерию».
08.09.2023 11:59
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.