Каррера прилетел в Москву для участия в матче памяти Ильи Цымбаларя

Олег Цымбаларь, сын бывшего полузащитника московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал, что экс-тренер красно-белых Массимо Каррера прилетел в Москву для участия в матче между ветеранами столичной команды и сборной мира.

«Массимо уже в Москве. Встретил его ночью, сейчас он отдыхает. У него отличное настроение! Он с нетерпением ждет завтрашнего дня, будет рад пообщаться с красно-белыми болельщиками», – приводит слова Цымбаларя «Спорт-Экспресс».

Матч легенд «Спартака» и сборной мира состоится 9 сентября. Он будет посвящён памяти Ильи Цымбаларя, который ушёл из жизни 28 декабря 2013 года.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые стали победителями Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне-2016/17.

Последней командой 59-летнего тренера стал «Бари», который он покинул в апреле 2021 года.