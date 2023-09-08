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Представитель Миранчука: Алексей — важный игрок для «Аталанты», его не хотят продавать

Российский полузащитник выступает за итальянский клуб с 2020 года.
08 сентября 2023 12:09
автор: Виталий Овсянников

Валерио Джуффрида, являющийся итальянским представителем Алексея Миранчука, заявил, что «Аталанта» не желает продавать российского полузащитника.

Он подчеркнул, что Алексей является важным игроком для бергамасков. При этом в текущем сезоне Миранчук не выходил на поле, а в прошлом играл за «Торино» в аренде.

«Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать», — заявил Джуффрида в интервью Sport24.

источник: Sport24.ru
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