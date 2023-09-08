Представитель Миранчука: Алексей — важный игрок для «Аталанты», его не хотят продавать

Валерио Джуффрида, являющийся итальянским представителем Алексея Миранчука, заявил, что «Аталанта» не желает продавать российского полузащитника.

Он подчеркнул, что Алексей является важным игроком для бергамасков. При этом в текущем сезоне Миранчук не выходил на поле, а в прошлом играл за «Торино» в аренде.

«Будущее Миранчука вполне понятно — он в «Аталанте», которая стремится за кубками. Его решили оставить, потому что рассчитывают на него во многих матчах. Для «Аталанты» это важный игрок, которого они не хотят никому продавать», — заявил Джуффрида в интервью Sport24.