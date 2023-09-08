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Пятибратов считает, что Ташуев может быстро изменить ситуацию в «Факеле»

Воронежцы пока в зоне вылета.
08 сентября 2023 12:21
автор: Денис Владимиров

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал назначение Сергея Ташуева на должность нового наставника команды.

«Хотелось бы надеяться, что он сохранит прописку «Факела» в РПЛ. Потому что это очень опытный специалист. Это тот человек, который может очень быстро изменить ситуацию в «Факеле», – приводит слова Пятибратова «Спорт-Экспресс».

Ташуев был объявлен главным тренером «Факела» 8 сентбря. Ранее руководство воронежского клуба отправило в отставку Вадима Евсеева, который работал с командой с мая 2023 года.

После семи туров в нынешнем розыгрыше РПЛ «Факел» с четырьмя очками занимает 15-е место в РПЛ. В следующем матче чемпионата России воронежцы сыграют в гостях с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 17 сентября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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