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Александр Кокорин: в «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но на поле не выпускали

За два с половиной года в составе «фиалок» россиянин провёл на поле всего 140 минут.
08 сентября 2023 12:28
автор: Виталий Овсянников

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о итальянской «Фиорентине».

«Я вернулся в расположение «фиалок» с огромным желанием тренироваться и играть. В клубе отмечали, что я в порядке, поддерживали. За это время «Фиорентина» получила на меня два запроса, в клубе их отклонили и ответили, что «Кокорин нам нужен». При этом играть особо не давали. Двоякая такая ситуация», — сказал Кокорин в интервью изданию «Чемпионат».

5 сентября «Арис» объявил об аренде Кокорина на один сезон. 32-летний футболист будет выступать за клуб из Лимасола до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию продления.

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе команды он провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

Отметим, что итальянский клуб купил Кокорина в январе 2021 года. За этот период он провёл в составе «Фиорентины» всего 140 минут в матчах Серии А и 76 минут в Кубке Италии.

источник: Чемпионат.com
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