Кокорин заявил, что участие в Лиге Европы является оптимальным вариантом для «Ариса»

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался об участии команды в нынешнем розыгрыше еврокубков.

В прошлом сезоне «Арис» стал чемпионом Кипра и завоевал право участия в квалификации Лиги чемпионов, однако не смог преодолеть отбор и попал в групповой этап Лиги Европы.

«Когда мы выиграли чемпионство на Кипре, я сказал ребятам: круто, конечно, попасть в Лигу чемпионов, но вариант с Лигой Европы для нас пока оптимальный, это большой успех. Но когда смотрел квалификацию ЛЧ, то понял, что можно было вплотную подойти к главному турниру или даже заскочить в ЛЧ!», – приводит слова Кокорина «Чемпионат».

5 сентября «Арис» объявил об аренде Кокорина из итальянской «Фиорентины». 32-летний футболист будет выступать за клуб из Лимасола до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию продления. В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды.