В «Пари НН» прокомментировали слухи о переходе Михайлова в «Локомотив»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на инсайдерскую информацию от Ивана Карпова о том, что полузащитник Ярослав Михайлов может перейти в «Локомотив».

«До нас тоже доходят слухи, но решение принимает совет директоров «Локомотива». Нам важно, чтобы игрок рос, и мы не должны быть его препятствием. Если в «Локомотиве» или в «Зените» он может получить развитие и продвижение своих навыков — мы будем только рады этому», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью Sport24.

Михайлов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В прошлом сезоне он провёл за «Пари НН» 23 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.