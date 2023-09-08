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Рязанцев занял должность спортивного координатора «Торпедо»

Ранее футболист объявил о завершении карьеры.
Рязанцев занял должность спортивного координатора «Торпедо»
08 сентября 2023 13:18
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев занял должность спортивного координатора в московском «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Ранее 37-летний Рязанцев объявил о завершении профессиональной карьеры. С 2019 года он выступал за «Торпедо».

«Александр Рязанцев остаётся в нашем клубе! С сегодняшнего дня он заступает в должность спортивного координатора», – говорится в сообщении пресс-службы чёрно-белых.

За время карьеры Рязанцев выступал за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки».

Он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны и дважды становился обладателем национального кубка. На счету Рязанцева пять матчей в составе сборной России.

источник: ФК «Торпедо»
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