Рязанцев занял должность спортивного координатора «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Рязанцев занял должность спортивного координатора в московском «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Ранее 37-летний Рязанцев объявил о завершении профессиональной карьеры. С 2019 года он выступал за «Торпедо».

«Александр Рязанцев остаётся в нашем клубе! С сегодняшнего дня он заступает в должность спортивного координатора», – говорится в сообщении пресс-службы чёрно-белых.

За время карьеры Рязанцев выступал за казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал», пермский «Амкар» и подмосковные «Химки».

Он трижды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок страны и дважды становился обладателем национального кубка. На счету Рязанцева пять матчей в составе сборной России.