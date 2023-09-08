ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В РФС работают над поиском соперников для сборной России на октябрьский сбор

Пока россияне могут играть только товарищеские матчи.
08 сентября 2023 13:47
автор: Денис Владимиров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, проведёт ли мужская сборная России товарищеские матчи в октябре.

«Намётки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там», – приводит слова Митрофанова ТАСС.

Следующая пауза на матчи сборных запланирована на 9-17 октября. 7 сентября национальная команда России сыграла вничью со счётом 1:1 с олимпийской сборной Египта. 11 сентября команды проведут ещё один матч, 12 сентября российские футболисты сыграют с Катаром.

источник: ТАСС
Агент опроверг информацию об отказе ЦСКА от трансфера защитника «Слована» Ловата
Армейцы продолжают искать усиление.
08.09.2023 14:03
Футбол
автор: Денис Владимиров
Пилипчук заявил, что «Спартак» может противостоять «Зениту»
Мнение экс-тренера красно-белых.
08.09.2023 13:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Аналитик «Урала» перешёл на работу в «Краснодар»
В Данной должности специалист работал в екатеринбургском клубе с 2008 года.
08.09.2023 13:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенёс операцию
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран перенёс операцию
Жизни и здоровью тренера ничего не угрожает.
08.09.2023 13:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Второй матч сборной России с Египтом не покажут на ТВ
Второй матч сборной России с Египтом не покажут на ТВ
Бесплатная трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатре
08.09.2023 13:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рязанцев занял должность спортивного координатора «Торпедо»
Рязанцев занял должность спортивного координатора «Торпедо»
Ранее футболист объявил о завершении карьеры.
08.09.2023 13:18
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.