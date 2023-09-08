В РФС работают над поиском соперников для сборной России на октябрьский сбор

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, проведёт ли мужская сборная России товарищеские матчи в октябре.

«Намётки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там», – приводит слова Митрофанова ТАСС.

Следующая пауза на матчи сборных запланирована на 9-17 октября. 7 сентября национальная команда России сыграла вничью со счётом 1:1 с олимпийской сборной Египта. 11 сентября команды проведут ещё один матч, 12 сентября российские футболисты сыграют с Катаром.