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Пилипчук заявил, что «Спартак» может противостоять «Зениту»

Мнение экс-тренера красно-белых.
08 сентября 2023 13:55
автор: Виталий Овсянников

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук считает, что красно-белые ещё могут составить конкуренцию «Зениту» в оставшуюся часть сезона РПЛ.

«Питерцы всё так же доминируют. Хотя «Спартак», на мой взгляд, может противостоять «Зениту». Сегодняшнее место команды расстраивает, учитывая, какая обойма игроков есть у команды», — сказал Пилипчук в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, на текущий момент «Спартак» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе. «Зенит» с 14 баллами идёт на втором месте.

источник: Чемпионат.com
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