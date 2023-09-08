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Агент опроверг информацию об отказе ЦСКА от трансфера защитника «Слована» Ловата

Армейцы продолжают искать усиление.
08 сентября 2023 14:03
автор: Денис Владимиров

Эдуардо Корначини, агент бразильского защитника братиславского «Слована» Лукаса Ловата, прокомментировал информацию о решении московского ЦСКА отказаться от приобретения футболиста.

Ранее СМИ сообщили, что руководство российской команды заблокировало трансфер 26-летнего игрока.

«Ничего не поменялось. Клубы до сих пор общаются и обсуждают тему возможного перехода Ловата в ЦСКА. Мы ждём решение клубов», – приводит слова Корначини «Спорт-Экспресс».

Ловат перешёл в «Слован» из словацкого клуба «Спартак Трнава» в 2020 году. Всего в составе нынешнего клуба он провёл 74 матча, в которых забил два мяча сделал 15 результативных передач. Контракт защитника со «Слованом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.

источник: «Спорт-Экспресс»
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