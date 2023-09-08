Гершкович призвал уволить руководство «Торпедо» за назначение на пост тренера Клотета

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович высказался о результатах московского «Торпедо».

После восьми туров в нынешнем сезоне чемпионата Первой лиги столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

«В «Торпедо» уже давно происходят вещи далекие от футбола. Ну как можно было пригласить тренера, который толком никогда нигде не работал? Каких успехов добивался этот Клотет? Надо уволить в первую очередь не Клотета, а того, кто его пригласил», – приводит слова Гершковича «Спорт-Экспресс».

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Он сменил на посту главного тренера москвичей Андрея Талалаева.