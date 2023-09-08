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Директор «Реала Сосьедад» сообщил неприятные новости о здоровье Захаряна

Ранее игрок пропустил тренировку.
08 сентября 2023 15:08
автор: Степан Шереметьев

Директор по коммуникациям испанского «Реала Сосьедад» Луис Арконада сообщил о состоянии здоровья российского полузащитника сан-себастьянцев Арсена Захаряна.

Ранее хавбек пропустил тренировку команды из-за вирусного заболевания.

«Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против «Реала»? Кто его знает», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что ближайший матч «Реал Сосьедад» проведет в гостях против мадридского «Реала» 17 сентября.

источник: Sport24.ru
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