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Лидер чемпионата Армении «Пюник» может сняться с соревнований

Клуб из Еревана остался без домашнего стадиона.
08 сентября 2023 15:22
автор: Денис Владимиров

Футбольный клуб «Пюник», возглавляющий турнирную таблицу чемпионата Армении, может сняться с нынешнего розыгрыша турнира, информирует Novostnik.

По данным источника, руководство Федерации Футбола Армении (ФФА) решило расторгнуть договор с «Пюником» на использование стадиона в городе Абовяне, а также отказать команде в предоставлении резервного стадиона в Армавире, в результате чего ереванский клуб остался без арены для проведения домашних матчей.

В пресс-службе «Пюника» отметили, что выступят с официальным заявлением по поводу текущей ситуации после матчей сборной Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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