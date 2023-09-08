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Сперцян рассказал, почему армянские игроки предпочитают выступать за сборную исторической родины

Футболист назвал причины.
08 сентября 2023 15:30
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил, почему армянские футболисты из РПЛ все чаще предпочитают выступать за сборную своей исторической родины.

«Могу сказать, что любой футболист как чувствует, так и делает выбор. В большей степени это делается, следуя сердцу», — приводит слова хавбека сайт Федерации футбола Армении.

В текущем сезоне Сперцян провел за «быков» восемь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость армянина составляет 12 миллионов евро.

источник: Федерация футбола Армении
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