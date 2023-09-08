Сперцян рассказал, почему армянские игроки предпочитают выступать за сборную исторической родины

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил, почему армянские футболисты из РПЛ все чаще предпочитают выступать за сборную своей исторической родины.

«Могу сказать, что любой футболист как чувствует, так и делает выбор. В большей степени это делается, следуя сердцу», — приводит слова хавбека сайт Федерации футбола Армении.

В текущем сезоне Сперцян провел за «быков» восемь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость армянина составляет 12 миллионов евро.