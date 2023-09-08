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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов сообщил, что Юрана перевели в обычную палату

Тренер нижегородцев перенёс операцию.
08 сентября 2023 15:37
автор: Денис Владимиров

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о сроках реабилитации главного тренера команды Сергея Юрана.

Ранее сообщалось, что 54-летний специалист перенёс экстренную операцию в ночь на 8 сентября. В «Пари НН» выразили надежду, что тренер сможет вернуться к работе к 15 сентября, когда нижегородцы сыграют матч восьмого тура РПЛ с московским «Динамо».

«На восстановление потребуется несколько дней. Он уже в обычной палате. Всё хорошо. Началась активная реабилитация», – приводит слова Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля. Он сменил в должности главного нижегородцев Артёма Горлова. Под руководством тренера команда сохранила место в РПЛ. «Пари НН» обыграл в стыковых матчах московскую «Родину» (3:0, 0:2).

источник: «Спорт-Экспресс»
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