Дзагоев хочет продолжить карьеру, несмотря на предложение работы в клубе от ЦСКА 

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Алан Дзагоев получил предложение от армейцев занять должность в системе клуба. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, руководство красно-синих видят 33-летнего игрока в качестве селекционера или помощника тренера. Сообщается, что сам футболист рассчитывает продолжить выступать на поле.

Ранее появилась информация, что в услугах россиянина заинтересована греческая «Ламия».

После завершения сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» в связи с истечением контракта с казанской командой и с тех пор находится без клуба. В настоящее время он тренируется на базе ЦСКА с игроками московской команды.