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Дзагоев хочет продолжить карьеру, несмотря на предложение работы в клубе от ЦСКА 

В настоящий момент российский хавбек находится в статусе свободного агента.
Дзагоев хочет продолжить карьеру, несмотря на предложение работы в клубе от ЦСКА 
08 сентября 2023 16:09
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Алан Дзагоев получил предложение от армейцев занять должность в системе клуба. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, руководство красно-синих видят 33-летнего игрока в качестве селекционера или помощника тренера. Сообщается, что сам футболист рассчитывает продолжить выступать на поле.

Ранее появилась информация, что в услугах россиянина заинтересована греческая «Ламия».

После завершения сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» в связи с истечением контракта с казанской командой и с тех пор находится без клуба. В настоящее время он тренируется на базе ЦСКА с игроками московской команды.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Алан Дзагоев может продолжить карьеру в «Пари НН»
На данный момент игрок находится без клуба.
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