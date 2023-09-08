«Фенербахче» предлагали подписать Черникова и Баринова 

«Фенербахче» получал предложение о приобретении полузащитника «Краснодара» Александра Черникова. Об этом сообщает турецкий инсайдер Яджиз Сабончоглу в своих соцсетях.

Как утверждает источник, турецкой команде также предлагали услуги хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Сообщается, что «канарейки» отказались от обоих вариантов с трансферами россиян.

Ранее появилась информация, что помимо «Фенербахче» на футболиста «быков» претендует «Лион».

Черников является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне за краснодарский клуб он отыграл десять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.