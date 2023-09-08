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«Фенербахче» предлагали подписать Черникова и Баринова 

Ранее сообщалось, что игроком «Краснодара» также интересуется «Лион».
«Фенербахче» предлагали подписать Черникова и Баринова 
08 сентября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Краснодар»

«Фенербахче» получал предложение о приобретении полузащитника «Краснодара» Александра Черникова. Об этом сообщает турецкий инсайдер Яджиз Сабончоглу в своих соцсетях.

Как утверждает источник, турецкой команде также предлагали услуги хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Сообщается, что «канарейки» отказались от обоих вариантов с трансферами россиян.

Ранее появилась информация, что помимо «Фенербахче» на футболиста «быков» претендует «Лион».

Черников является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне за краснодарский клуб он отыграл десять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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