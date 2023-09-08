В РФС рассказали, кто из участников матча памяти Цымбаларя не поднимал вопроса о призовых 

Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин раскрыл, какие участники матча памяти Ильи Цымбаларя не интересовались возможными гонорарами за своё участие.

«Знаю, что Юрий Семин, Массимо Каррера и Станислав Черчесов даже слова не замолвили про гонорары. А Юрий Палыч и Станислав Саламыч вообще самостоятельно приобрели себе билеты. Они не получат выплаты за матч? Ну, это было бы неправильно. У нас есть регламент, по которому все участники матча получают призовые, в том числе и тренеры. Но, повторюсь, никто из них даже об этом не поднял вопрос», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Очный матч легенд «Спартака» со сборной пройдёт в субботу, 9 сентября, в Москве. Встреча состоится в честь бывшего игрока московской команды Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.