Терёхин предположил, сколько голов забьёт Артём Дзюба в текущем сезоне 

Экс-форвард «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением о потенциальной результативности нападающего московского клуба Артёма Дзюбы в сезоне-2023/2024.

«Свои 10 голов он забьет, это минимум. А с учетом Кубка Росии и 15 сможет. Для «Локомотива» и РПЛ он хороший футболист. Не думаю, что его кто‑то списывал. Может быть, были завышенные требования, или не подходил под систему игры. «Локомотиву» вот подошел», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.