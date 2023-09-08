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Терёхин предположил, сколько голов забьёт Артём Дзюба в текущем сезоне 

Бывший игрок сборной России вернулся в РПЛ в феврале 2023 года. 
08 сентября 2023 16:53
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением о потенциальной результативности нападающего московского клуба Артёма Дзюбы в сезоне-2023/2024.

«Свои 10 голов он забьет, это минимум. А с учетом Кубка Росии и 15 сможет. Для «Локомотива» и РПЛ он хороший футболист. Не думаю, что его кто‑то списывал. Может быть, были завышенные требования, или не подходил под систему игры. «Локомотиву» вот подошел», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале нынешнего года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2024 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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