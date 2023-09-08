РПЛ представила номинантов на звание лучшего игрока в июле и августе 

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока чемпионата России по итогам июля и августа. Список огласила пресс-служба РПЛ.

Таким образом, на награду претендуют форвард «Зенита» Матео Кассьера (6 голов и 1 результативная передача за шесть матчей), нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре (3 гола и 2 результативные передачи за пять матчей), Тео Бонгонда из «Спартака» (3 гола и 1 результативная передача), голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов (4 «сухих» матча за шесть игр) и форвард «Динамо» Константин Тюкавин (3 гола и 2 ассиста за шесть матчей).

Победитель в номинации будет выбран с учётом голосований легенд Российской премьер-лиги, телевизионных экспертов, а также футбольных фанатов.