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Молодёжная сборная России сыграла вничью с Узбекистаном в товарищеском матче 

Команды отправили в ворота друг друга по три мяча. 
Молодёжная сборная России сыграла вничью с Узбекистаном в товарищеском матче 
08 сентября 2023 17:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РФС

В Бухаре состоялся товарищеский матч между сборными России и Узбекистана возрастом до 21 года.

Очная встреча завершилась со счётом 3:3.

За хозяев поля голы забили Мухаманали Уринбоев (22-я минута), Абдугафур Хайдаров (62) и Нурлан Ибраимов (65). В составе национальной команды России забитыми мячами отметились Кирилл Глебов (9), Матвей Кисляк (47) и Илья Ишков (82).

В четверг, 7 сентября, основная сборная России провела матч против олимпийской национальной команды Египта. Встреча также завершилась вничью (1:1). Команды вновь встретятся в понедельник, 11 сентября.

Товарищеский матч.

Узбекистан (U21) – Россия (U21) – 3:3 (1:1).

Голы: Уринбоев, 22 (пенальти). Хайдаров, 62. Ибраимов, 65 – Глебов, 9. Кисляк, 46. Ишков, 82.

источник: «Советский спорт»
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