Кварацхелия попал в стартовый состав сборной Грузии на матч с Испанией 

Тренерские штабы национальных команд Грузии и Испании огласили свои стартовые составы на матч квалификационного этапа чемпионата Европы-2024.

Очная встреча состоится в пятницу, 8 сентября, в Тбилиси. Начало игры – 19:00 мск.

Грузия: Мамардашвили, Азаров, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Гагнидзе, Лобжанидзе, Абурджания, Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Испания: Унай Симон, Гайя, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Гави, Дани Ольмо, Асенсио, Мората.

В настоящее время сборная Грузии занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка после трёх матчей. Испанские футболисты располагаются на четвёртой строчке с тремя баллами.