«Рад за Кузяева». Головин прокомментировал переход Далера в «Гавр»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».

«У Далера крепкая команда. Вполне себе может хорошо выступить. Был ли шок от перехода Кузяева в «Гавр»? Я давно знал, что Далер хочет перейти в Европу, независимо от зарплаты. Рад за него», - приводит слова Кузяева «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Гавр» в домашнем матче 4-го тура Лиги 1 победил «Лорьян» со счетом 3:0. В составе хозяев поля забивали Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90). Российский полузащитник забил второй мяч в чемпионате Франции. На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой строчке в Лиге 1 с пятью очками в активе.