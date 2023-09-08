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«Рад за Кузяева». Головин прокомментировал переход Далера в «Гавр»

Александр уверен что игрок добьется успеха.
08 сентября 2023 19:00
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал переход Далера Кузяева в «Гавр».

«У Далера крепкая команда. Вполне себе может хорошо выступить. Был ли шок от перехода Кузяева в «Гавр»? Я давно знал, что Далер хочет перейти в Европу, независимо от зарплаты. Рад за него», - приводит слова Кузяева «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Гавр» в домашнем матче 4-го тура Лиги 1 победил «Лорьян» со счетом 3:0. В составе хозяев поля забивали Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90). Российский полузащитник забил второй мяч в чемпионате Франции. На текущий момент «Гавр» располагается на седьмой строчке в Лиге 1 с пятью очками в активе.

источник: «Советский спорт»
источник: «Спорт-Экспресс»
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