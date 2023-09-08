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Мостовой считает, что «Краснодар» лидирует в РПЛ благодаря Сперцяну, Черникову и Кривцову

08 сентября 2023 19:20
автор: Александр Мостовой

Экс-полузащитник сборной Александр Мостовой считает, что проблем в тройке полузащитников в «Краснодаре» нет

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о тройке полузащитников «Краснодара».

«Ребята молодцы, здорово играют. Самое главное, что понимают друг друга. Благодаря этой тройке «Краснодар» и идет на первом месте, есть стабильность. Плюс, конечно же, Кордоба. Они все дополняют друг друга. В центре поля у «Краснодара» все в порядке, там собрана сильная тройка», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

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