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Головин: с теми, кто играл с Египтом, я не виделся

Игрок сборной России - о игрек с командой Египта.
08 сентября 2023 19:40

Российский футболист Александр Головин высказался о своём приезде в сборную России.

«Самое яркое, что я давно не был, что я вернулся, увидел всех друзей, с кем хорошо общаюсь, из ЦСКА парней. Очень рад видеть всех. Вернуться в Россию, давно тут не был.

Много молодых, мы живем в разных корпусах, особо даже не виделись. С теми, кто играл с Египтом, я не виделся, только в первый день, мы даже тренируемся в разное время. Особо даже не было времени на это. Из основной я только пару человек лично не знал, а так все знакомые», - сказал в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Головин.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро. В текущем сезоне в составе монегасков он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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