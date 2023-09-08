ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Головин рассказал, как руководство «Монако» относится к его вызову в сборную России

Российские сборные отстранены от международных официальных матчей с февраля прошлого года. 
08 сентября 2023 19:52
автор: Никита Плохих

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о том, как французский клуб относится к его вызову в национальную команду на товарищеские игры.

«Нормально, нет никаких проблем. Всё спокойно. Не имеет значения, официальные матчи это или нет», – заявил Головин в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В нынешнем сезоне в составе монегасков он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. На его счету 45 игр, пять голов и 13 ассистов за сборную России.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранила российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.

источник: «Советский спорт»
«У нас мало игроков играет». Головин - об отъезде россиян в Европу
Российский полузащитник высказался о российских игроках в европейских чемпионатах.
08.09.2023 20:12
Футбол
автор: Александр Кожевников
Каррера оценил свои шансы вернуться работать в Россию
Итальянец на протяжении двух лет руководил «Спартаком».
08.09.2023 20:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ламин Ямал стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании
16-летний игрок дебютировал за национальную команду в матче против Грузии в рамках отборочного этапа к Евро-2024.
08.09.2023 20:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Коутиньо подписал контракт с саудовским «Аль-Духаилем»
Футболист перешёл на правах аренды.
08.09.2023 19:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Головин: с теми, кто играл с Египтом, я не виделся
Игрок сборной России - о игрек с командой Египта.
08.09.2023 19:40
Футбол
Отстранённому с поста главы RFEF Рубиалесу грозит до четырёх лет тюрьмы за поцелуй с Эрмосо 
Отстранённому с поста главы RFEF Рубиалесу грозит до четырёх лет тюрьмы за поцелуй с Эрмосо 
Функционер может оказаться за решёткой, если по итогам расследования его поступок расценят как сексуальное насилие. 
08.09.2023 19:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.