Головин рассказал, как руководство «Монако» относится к его вызову в сборную России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос о том, как французский клуб относится к его вызову в национальную команду на товарищеские игры.

«Нормально, нет никаких проблем. Всё спокойно. Не имеет значения, официальные матчи это или нет», – заявил Головин в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В нынешнем сезоне в составе монегасков он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. На его счету 45 игр, пять голов и 13 ассистов за сборную России.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранила российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.