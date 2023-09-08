Каррера оценил свои шансы вернуться работать в Россию

Итальянский специалист Массимо Каррера признался, что готов вернуться в Россию и рассмотреть предложения клубов Российской премьер-лиги.

«По поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался. Конечно, я готов рассмотреть предложение о работе в РПЛ», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.

Каррера работал в качестве главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 году. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России. Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Бари».