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Каррера оценил свои шансы вернуться работать в Россию

Итальянец на протяжении двух лет руководил «Спартаком».
08 сентября 2023 20:10
автор: Глеб Шевяков

Итальянский специалист Массимо Каррера признался, что готов вернуться в Россию и рассмотреть предложения клубов Российской премьер-лиги.

«По поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался. Конечно, я готов рассмотреть предложение о работе в РПЛ», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.

Каррера работал в качестве главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 году. Под его руководством московский клуб стал чемпионом России. Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Бари».

источник: Metaratings.ru
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