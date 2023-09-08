Головин рассказал, следит ли он за российским футболом из Франции

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о том, продолжает ли он следить за российским футболом после своего перехода в стан монегасков.

«Смотрю, наверное, только большие матчи, когда там играют ЦСКА - «Спартак», «Спартак» - «Зенит», «Локомотив», «Краснодар». Плюс - минус только, когда такие команды играют между собой, я смотрю, но опять же, когда есть время, потому что у нас бывает, игры в одно время проходят. Там где-то хайлайты, понятно, чаще даже смотрю, потому что ты их можешь в любое время посмотреть. Но не сказал бы, что прям сильно сейчас слежу за Российской премьер лигой», – сообщил Головин в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В нынешнем сезоне в составе французской команды он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. На его счету 45 игр, пять голов и 13 ассистов за сборную России.