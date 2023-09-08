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Александр Головин признался, что им интересовались европейские клубы 

С 2018 года хавбек играет в составе «Монако». 
08 сентября 2023 20:39
автор: Никита Плохих

Полузащитник «Монако» и сборной России рассказал об интересе к нему со стороны других европейских команд.

«Был интерес, но конкретного предложения не было. Поэтому на данный момент я счастлив в «Монако», то есть я не думаю о том, что мне сейчас нужно срочно куда-то уйти или сижу и жду предложения. Я доволен там, где я нахожусь. Все устраивает», – сказал Головин в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Головин стал игроком «Монако» в июле 2018 года, покинув ЦСКА. В текущем сезоне в составе французской команды он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. На его счету 45 игр, пять голов и 13 ассистов за сборную России.

источник: «Советский спорт»
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