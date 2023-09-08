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Сборная Испании разгромила Испанию в матче отбора Евро-2024, забив семь мячей 

Форвард испанцев Альваро Мората записал на свой счёт хет-трик. 
Сборная Испании разгромила Испанию в матче отбора Евро-2024, забив семь мячей 
08 сентября 2023 20:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты сборной Испании на выезде одержали разгромную победу над национальной командой Грузии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу испанской команды.

В составе гостей хет-трик оформил Альваро Мората (22-я, 40-я, 66-я минуты), по голу забили Дани Ольмо (38), Нико Уильямс (68) и Ламин Ямал (74). На счету Хвичи Кварацхелии автогол (28). Хозяева поле ответили одним забитым мячом, автором которого стал Георгий Чакветадзе (49).

Таким образом, сборная Испании набирает шесть очков после трёх проведённых матчей и занимает второе место в турнирной таблице группы А. Грузия опускается на четвертую строчку, имея в своём активе четыре очка.

Чемпионат Европы-2024

Квалификация.

5-й тур.

Грузия – Испания – 1:7 (0:4)

Голы: Чакветадзе, 49 Мората, 22, 40, 66. Кварацхелия, 28 (автогол). Ольмо, 38. Уильямс, 68. Ямал, 74.

источник: «Советский спорт»
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