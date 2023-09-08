Ямал стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

Форвард «Барселоны» Ламин Ямал установил второй рекорд национальной команды Испании по ходу матча отборочного этапа чемпионата Европы-2024 со сборной Грузии.

На 44-й минуте нападающий вышел на замену и стал самым молодым дебютантом в истории испанской сборной, а на 74-й отличился забитым мячом и тем самым стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Очная встреча сборных Испании и Грузии в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2024 завершилась со счётом 7:1 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте Кастильо.