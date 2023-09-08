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Скопинцев объяснил, почему сборной России необходимы товарищеские матчи 

С февраля прошлого года российские национальные команды отстранены от международных соревнований. 
Скопинцев объяснил, почему сборной России необходимы товарищеские матчи 
08 сентября 2023 21:43
автор: Никита Плохих
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился мнением по поводу выступления в составе сборной России в товарищеских матчах на фоне отстранения от международных турниров.

«Я думаю, что каждый из нас, в том числе и я, горд защищать свою страну на футбольном поле. Сделаем все возможное, чтобы болельщики считали, что каждое от себя действие имеет значение. Мы здесь собрались и должны делать ту работу, которая нам предстоит. Есть матч, его надо с радостью отыграть и, желательно, выиграть», – заявил Скопинцев в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

источник: «Советский спорт»
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