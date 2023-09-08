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Карпин рассказал, почему Онопко будет главным тренером во второй игре с Египтом

Следующая встреча сборной России с африканской национальной командой состоится в понедельник, 11 сентября. 
08 сентября 2023 22:03
автор: Никита Плохих

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал причину по которой, его ассистент Виктор Онопко выступит в качестве наставника национальной команды во втором товарищеском матче с олимпийской сборной Египта.

«Потому что Виктор Савельевич в «Ростове» уже полтора года присутствует на каждой теории и тренировке, находимся в ежедневном общении. Он все знает и понимает. Ему будет проще, чем тому же Никифорову», – рассказал Карпин в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Вторая очная встреча сборных России и Египта состоится в Суэце в понедельник, 11 сентября. Первый контрольный матч национальных команд завершился вничью (1:1).

источник: «Советский спорт»
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