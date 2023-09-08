В «Ламии» сообщили о процессе переговоров с Аланом Дзагоевым 

Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис поделился деталями переговоров клуба с бывшим полузащитником ЦСКА и «Рубина» Аланом Дзагоевым.

«Мы обсуждаем возможный переход Дзагоева, но пока ничего не согласовано. У нас есть еще два дня, чтобы решить. Кто знает, получится все или нет», — приводит слова Цикниса Sport24.ru.

После завершения сезона-2022/2023 у Дзагоева истёк контракт с «Рубином» и с тех пор он находится в статуса свободного агента. Ранее 33-летний футболист на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.