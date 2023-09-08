Защитник сборной России Скопинцев рассказал о готовности к матчу против Катара

Защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев рассказал, сможет ли он помочь национальной команде в товарищеской встрече против Катара.

«Да, были небольшие недомогания, это классическое явление, когда много матчей, мало ротаций, просто надо вернуть тонус мышц. Но хорошо, что у нас есть квалифицированный персонал, тренерский штаб, которые и в клубе, и в сборной уделяют много внимания нам и нашему восстановлению. Удается по срокам подготовиться к матчам, сейчас стал себя лучше чувствовать. Сейчас после тренировки понял, что готов на 100%» - сказал Скопинцев корреспонденту «Советского спорта».

Матч Катар - Россия пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре и начнётся в 18:15 мск.