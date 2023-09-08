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Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об интересе клуба к Давиду Нересу 

Ранее сообщалось, что питерский клуб желает подписать игрока «Бенфики». 
08 сентября 2023 22:33
автор: Глеб Шевяков

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам Оливейра высказался о новости о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах форварда «Бенфики» Давида Нереса.

«Интерес «Зенита» к Нересу? Ничего не слышал. Но, конечно, я знаю этого футболиста. Неизвестно, как он играл бы в «Зените». Пока у меня никакой информации по поводу Нереса нет», — приводит слова Оливейры Sport24.ru.

Нерес присоединился к «Бенфике» в июле 2022 года. Всего за команду из Лиссабона он сыграл 52 матча, отличился 12 забитыми мячами и отдал 18 результативных передач. Его соглашение с португальским клубом действует до конца сезона-2026/2027.

источник: Sport24.ru
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