Тренер «Зенита» прокомментировал слухи об интересе клуба к Давиду Нересу 

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам Оливейра высказался о новости о том, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах форварда «Бенфики» Давида Нереса.

«Интерес «Зенита» к Нересу? Ничего не слышал. Но, конечно, я знаю этого футболиста. Неизвестно, как он играл бы в «Зените». Пока у меня никакой информации по поводу Нереса нет», — приводит слова Оливейры Sport24.ru.

Нерес присоединился к «Бенфике» в июле 2022 года. Всего за команду из Лиссабона он сыграл 52 матча, отличился 12 забитыми мячами и отдал 18 результативных передач. Его соглашение с португальским клубом действует до конца сезона-2026/2027.